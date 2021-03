ASRock Rack dévoile deux serveurs AMD, une carte mère B550 et sa TOMMY

Alors qu'AMD vient de dévoiler ses EPYC de 3e génération (7003, Rome), ASRock Rack consacre de nouveaux produits aux processeurs du constructeur. Notamment ses Ryzen, visant le grand public. On découvre au passage d'autres nouveautés, comme la carte graphique low profile TOMMY.

Comme d'autres constructeurs (voir ici et là), ASRock Rack a adapté sa gamme de cartes mères aux processeurs EPYC 7003 d'AMD. Bien qu'une mise à jour du BIOS suffise, on note plusieurs nouveautés comme la carte mère ROME2D32GM-2T bi-CPU, avec 32 ports S-ATA 6 Gb/s, 19 SlimSAS et deux ports à 10 Gb/s.

De nouvelles solutions EPYC 7003

Elle est notamment utilisée dans deux serveurs que le Taïwanais vient de mettre sur le marché : les 4U8G-ROME2/2T et 4U10G-ROME2/2T. Ils se distinguent principalement par la configuration des ports PCIe et la proportion de baies 3,5" pouvant accueillir des périphériques NVMe (2+2 ou 12). Ils couvrent ainsi différents besoins.