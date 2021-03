Pilotes Radeon Pro 21.Q1 : AMD intègre enfin sa nouvelle interface

C'est peu dire qu'AMD semble avoir remiser l'offre logicielle de ses cartes graphiques ces derniers mois. Comme si l'arrivée des Radeon RX 6000 avait tout bousculé, monopolisant ses forces.

L'évolution des pilotes AMD en pause ces derniers mois

Bien entendu, on voit du mouvement du côté de GPU Open ou de ROCm qui vient de passer à la version 4.1, mais on ne sent pas vraiment l'enthousiasme d'une société qui doit marquer sa différence face à NVIDIA et se préparer à l'arrivée d'un nouveau géant de taille sur son marché : Intel avec ses GPU Xe, qui met déjà le paquet côté logiciel.

Le premier signe négatif était l'absence d'évolution majeure en décembre 2020, alors que cette concentration d'annonces et de nouveautés pour la fin de l'année était devenue une tradition. Certes, il y a la promesse de nouvelles fonctionnalités comme Fidelity FX Super Resolution. Présentée comme un équivalent du DLSS de NVIDIA, elle est néanmoins promise depuis des années sans réelle démonstration concrète. Uniquement des déclarations plus ou moins datées, constamment retardées. Aux dernières nouvelles, c'est pour 2021. Promis.

Autre élément qui nous inquiétait : aucun pilote majeur n'avait été publié pour les Radeon Pro, qui se contentaient depuis des mois de mises à jour a minima. Même la nouvelle interface introduite début 2020 pour le grand public restait absente. AMD semble néanmoins avoir pris conscience du problème et vient d'annoncer la version 21.Q1.

Version 21.Q1 pour Radeon Pro : la nouvelle interface enfin intégrée