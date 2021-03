Pat Gelsinger évoque Meteor Lake (7 nm), le retour du Tick-Tock et Intel on

Hier soir, Pat Gelsinger a évoqué ses grands plans pour Intel, fruit de son premier mois au sein de la société en tant que nouveau grand patron. Un délai court, mais suffisant pour faire le point sur les deux prochaines années et définir des priorités, en profitant des efforts menés par son prédécesseur.

Il y a 8 ans, Brian Krzanich était choisi pour diriger Intel. Le début d'une période complexe pour la société, qui faisait face à de nombreux défis, pour certains déjà ratés comme le tournant des puces mobiles et de la très basse consommation. ARM et ses partenaires en sont sortis victorieux. L'ère « BK » n'a rien arrangé, bien au contraire.

Make Intel great again

AMD, Apple, ARM et NVIDIA, mais aussi des fondeurs comme TSMC en ont profité pour asseoir leur croissance, gagner des parts de marché, et même parfois avoir un temps d'avance sur Intel. L'arrogance de ce dernier a fini par lui exploser au visage, voyant ses partenaires céder un à un aux sirènes de la concurrence.

Heureusement, l'inertie des secteurs où il est présent et le travail mené par ses équipes ont permis au géant de résister. Il reste encore en très bonne position sur de nombreux marchés bien qu'il s'affiche affaibli, en retrait, avec une image très largement dégradée. Mais Intel reste un « monstre » dégageant 20 milliards de bénéfice par an, 5,9 milliards sur le dernier trimestre... néanmoins en baisse de 15 % sur un an.

C'est dans ce contexte que Pat Gelsinger a été nommé PDG, avec 12 ans de retard diront certains. L'ancienne étoile montante de la société, connue également pour avoir longtemps assuré le show à l'occasion des IDF, doit relancer la machine. Il profite pour cela des initiatives lancées par son prédécesseur Bob Swan ces trois dernières années.

Si Gelsinger hérite de sa feuille de route, il doit accélérer, définir les priorités à plus ou moins long terme et surtout imposer sa marque. Après un mois à analyser l'entreprise et être intervenu en interne, il a annoncé publiquement hier soir les premières grandes lignes de son plan de bataille.

