Le prix des SSD toujours en baisse : 83 € pour 1 To en PCIe, 143 € pour 2 To en S-ATA Oubliez les GPU, investissez dans le stockage

Alors que la plupart des cartes graphiques sont introuvables et que le prix de la mémoire monte en flèche, la tendance est tout autre pour les SSD. Crucial vient de franchir de nouveaux paliers avec son P2 (M.2, PCIe) de 1 To à 83 euros seulement, tandis que le BX500 (2,5", S-ATA) de 2 To est à 143 euros.