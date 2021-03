Intel : trois ans après le départ de Brian Krzanich, des plaies encore visibles

Intel a un nouveau PDG depuis le mois dernier. Après une dizaine d'années à la tête de VMWare, Pat Gelsinger est de retour, tel le fils prodigue. Avec lui, d'autres « anciens » du fondeur de Santa Clara sont revenus, comme Sunil Shenoy, Glenn Hinton ou Sanjay Natarajan. Leur objectif est de relancer la société après des années de laisser-aller.

Intel : six ans de descente aux enfers

Car lorsque Brian Krzanich avait été préféré à Gelsinger en 2013, cela n'a pas été pour le meilleur. Certes, Intel a connu sous sa direction de très bons résultats financiers. Mais ils étaient le fruit de l'avance prise par la société, alors leader sur l'ensemble de ses marchés (ou presque)... et de réductions importantes du personnel.

Sur le plan technique, « BK » aura surtout marqué l'histoire d'Intel par les retards à répétition, des initiatives ratées dans le tout connecté, la VR ou les drones, difficilement masquées par de la croissance externe. Sous sa direction, les avancées du géant américain étaient surtout le fruit de rachats plutôt que de R&D interne.

Et pendant ce temps, la fonderie perdait du terrain, peinant à finaliser un processus de gravure en 10 nm, puis en 7 nm, laissant TSMC prendre du terrain, et avec lui des alliés de poids, désormais en position de force face à Intel : AMD avec son architecture Zen, Apple et ses SoC M1. Sans parler de NVIDIA dont la croissance ces dernières années est portée par l'explosion du calcul sur GPU et l'IA, des domaines où Intel est trop peu présent.

Avec Bob Swan, l'espoir d'un rebond