be quiet! dévoile ses kits de watercooling Silent Loop 2 avec du RGB, dès 99 euros

L'offre de watercooling haut de gamme de be quiet! gagne de nouveaux représentants avec les Silent Loop 2. La pompe de ces kits tout-en-un est améliorée, le radiateur dispose d’un goulot de remplissage et du RGB est de la partie. Leur tarif de départ reste raisonnable puisqu'ils sont annoncés à partir de 99 euros.

Selon le fabricant, cette technologie permet de réduire « nettement le bruit en fonctionnement ». De plus, le moteur – comprenant 6 pôles à trois phases – peut être alimenté avec une tension variable entre 9 et 12 volts. Comme toujours, il faudra voir dans la pratique et comparer les performances à celles des Pure Loop par exemple.

Le fabricant explique y avoir intégré « une pompe de haute qualité bénéficiant d'une isolation spécifique ». À l’intérieur, on retrouve une conception avec « trois chambres et l'utilisation répétée de matériaux isolants » afin de limiter les vibrations « qui se produisent typiquement dans la pompe ».

Il y a maintenant plusieurs années que be quiet! a lancé ses premiers kits de watercooling tout-en-un. En septembre dernier, les Pure Loop prenaient le relais, se voulant plus accessibles. C’est désormais au tour des Silent Loop 2 .

Les nouveaux waterblock disposent « d'une large surface de contact afin que même les processeurs munis d'un imposant dissipateur soient efficacement refroidis ». Elle est composée cuivre nickelé et comprend « plus de 120 micro-ailettes » à l’intérieur du waterblock (pour une meilleure dissipation dans le liquide).

Le watercooling all-in-one est livré avec deux ou trois ventilateurs Silent Wings 3 (120 ou 140 mm) du fabricant, en fonction de la largeur du radiateur. Le détail des caractéristiques techniques se trouve dans ce tableau :

Pour rester dans l’air du temps, des LED RGB – adressables via un contrôleur inclus ou un connecteur ARGB 5 volts – sont présentes sur le dessus de la pompe, « une première pour be quiet! ». De son côté, le logo du constructeur est illuminé séparément via des LED blanches, désactivables si besoin.

Comme c’est le cas avec les Pure Loop, le système dispose d’un goulot de remplissage afin de rajouter du liquide de refroidissement si besoin. Une bouteille est incluse dans le bundle. be quiet! affirme que son Silent Loop 2 convient « à l’ensemble des sockets », mais précise qu’un kit de montage pour les sTRX4 sera disponible séparément à partir de juin 2021.

De 99 à 159 euros selon la taille

Le Silent Loop 2 sera proposé à la vente dès le 6 avril. Comptez 99 euros pour le modèle 120 mm, 129 euros pour celui de 240 mm, 139 euros pour 280 mm et enfin 159 euros pour 360 mm. La garantie est de trois ans.

Pour rappel, les Silent Loop premier du nom ne sont plus disponibles depuis plusieurs mois, mais les nouveaux venus semblent se positionner dans les mêmes eaux. Ils sont par ailleurs entre 15 et 40 euros plus chers que les Pure Loop selon les tarifs recommandés par le constructeur. Un écart proche qui risque de complexifier le choix des clients.