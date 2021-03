Cherry annonce ses switchs MX Ultra Low Profile (3,5 mm), Alienware les intègre à un PC portable

Cherry passe ses switchs mécaniques MX à l’Ultra Low Profile, avec une nouvelle conception et seulement 3,5 mm de hauteur. Dell est le premier client à les intégrer au sein d'un ordinateur portable : l'Alienware m15 R4.

L’ensemble serait inspiré par les « portes-papillon du mythique coupé sportif DeLorean », explique Dell qui est partenaire de Cherry sur la conception et qui intègre ces nouveaux switchs à l'une de ses machines.

Le constructeur explique que ses équipes ont dû « trouver une conception de commutateur complètement nouvelle qui s’écarte des précédents MX ». On ne retrouve donc pas le traditionnel couple « boîtier et piston », mais un système comprenant notamment deux pièces en acier inoxydable et un ressort.

En 2018, au CES de Las Vegas, Cherry présentait ses switchs Low Profile de 11,9 mm de hauteur seulement, contre 18,5 mm pour les versions classiques. Trois ans plus tard, le fabricant descend encore d’un cran. Et il n’y va pas avec le dos de la cuillère. Les nouveaux Cherry MX Ultra Low Profile ne mesurent en effet que 3,5 mm de hauteur (-70,5 %).

« Cette mise en œuvre permet un actionnement extrêmement précis », ajoute Cherry. La course totale de la touche est de 1,8 mm (dont 0,8 mm avant de déclencher la pression), elle dispose d’un « mécanisme auto-nettoyant testé pour 15 millions de frappes » permettant même un rétroéclairage RGB pour les amateurs du genre.

Cherry précise que son switch peut être directement soudé sur le PCB pour « une intégration transparente dans des claviers particulièrement plats et minces pour les ordinateurs portables ». Toutes les caractéristiques techniques des Cherry MX Ultra Low Profile se trouvent par ici. Vous pouvez entendre le rendu sonore par là.

Alienware m15 R4 avec MX Ultra Low Profile, dès 2 248 euros

Dell annonce dans la foulée une série d’ordinateurs portables équipés de ces nouveaux switchs : les Alienware m15 R4. « Ce sont les premiers laptops de gaming au monde à être conçus en collaboration avec le leader des switchs pour claviers mécaniques », affirme le constructeur.

Cette machine dispose d’un écran de 15,6" en 1080p à 144 Hz par défaut, mais avec la possibilité de passer à 300 Hz ou en OLED 4K en option. Elle est animée par un processeur Intel Core i7-10870H ou i9-10980HK avec une GeForce RTX 3060 à 3080 suivant les versions. 16 à 32 Go de mémoire sont de la partie et jusqu’à 4 To de SSD PCIe M.2.

Les caractéristiques techniques du portable et de la connectique sont disponibles par ici. Comptez 2 248,45 euros pour la version de base et près de 5 000 euros avec la RTX 3080, le Core i9 et l’écran UHD OLED.