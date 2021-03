U8-111 : TerraMaster lance un serveur 2U à 1 100 euros avec 8 baies et du 10 Gb/s

TerraMaster est un constructeur connu pour ses DAS et NAS abordables, proposant en général de bonnes caractéristiques et une connectique avancée. Il se diversifie aujourd'hui en dévoilant un serveur 2U pouvant accueillir 8 HDD/SSD pour 1 100 euros seulement... avec du 10 Gb/s natif.

Cela semble être la stratégie de TerraMaster, qui se développe ces dernières années avec des DAS/NAS livrés avec une interface basique ( TOS ), répondant à une bonne part des besoins. La société mise par contre sur un rapport prix/caractéristiques plus alléchant que ses concurrents, misant tantôt sur du RAID matériel , tantôt sur le 10 Gb/s .

Le marché des NAS est occupé par de grands constructeurs comme ASUSTOR, QNAP ou Synology qui ont développé des interfaces clé en main, complètes mais accessibles au plus grand nombre... qu'ils font payer au prix fort. De quoi ouvrir une brèche au marché des serveurs « DYI » et à des concurrents plus agressifs côté tarif.

En effet, on passait directement de l'U4-111 avec 4 baies, proposé pour 799 euros à l'U8-412 bien avec huit baies et un processeur bien plus véloce... mais un tarif de 1 899 euros. Sans aucun intermédiaire. C'est là que l'U8-111 intervient.

Server U8-111 : encore un effort ?

Comme sa référence l'indique, il dispose de 8 baies mais exploite la même base technique que son petit frère : un Celeron J3455, 4 Go de mémoire extensible à 8 Go, deux ports à 1 Gb/s, un à 10 Gb/s et deux USB 3.0 (5 Gb/s).

Les performances de la bête seront donc limitées, mais le constructeur évoque jusqu'à 650/670 Mo/s en RAID 0. On peut aussi compter sur une mécanique de cache SSD pour compenser la perte de l'activation du RAID/Chiffrement. Ne comptez par contre pas sur d'éventuelles extensions PCIe, aucun port n'est proposé malgré le format. Dommage.

Le tout tient dans un format 2U (664 mm de profondeur) avec une unique alimentation de 250 watts. La garantie est de deux ans. Bonne nouvelle : ce produit ne sera pas limité cette fois à la boutique en ligne de TerraMaster. On le trouve en effet référencé sur Amazon, même s'il n'est pas encore disponible.

Son tarif est plutôt attractif pour un tel produit, 1 100 euros « seulement ». Si cela paraît abordable par rapport à du QNAP qui ne propose que des SoC ARM dans cette gamme de prix au format rackable, Synology dispose d'une alternative intéressante avec son récent RS1221+ actuellement vendu 1 260 euros.

Pour ce prix, il intègre un Ryzen V1500B, l'interface DSM et une garantie de trois ans. Il sera ainsi bien plus performant, même s'il faudra l'équiper d'une carte fille spécifique pour passer d'un réseau 4x 1 Gb/s à du 10 Gb/s.