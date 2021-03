Corsair annonce son clavier mécanique K65 RGB Mini au format « 60 % »

C’est le cas du nouveau K65 RGB mini de Corsair . Il ne mesure donc que 294 x 105 x 44 mm, contre 356 x 166 x 37 mm pour le K65 Rapidfire RGB (tenkeyless) et 480 x 166 x 35 mm pour un classique K55 RGB plein format. On est effectivement pas loin des 60 % de la largeur de ce dernier, ce qui explique son petit surnom.

Dans le petit monde des claviers, il y a le format « classique » avec les lettres d’un côté, les flèches directionnelles et le pavé numérique de l’autre (les versions basiques proposent généralement 105 touches). Il existe aussi les « tenkeyless » sans pavé numérique, et le format « 60 % » sans les flèches et donc encore plus compact.

Des raccourcis sont de la partie pour changer le rétroéclairage, tandis que vous pouvez enregistrer des macros et jusqu’à 50 profils ; 8 Mo de mémoire sont intégrés dans le clavier à cet effet.

Les différentes procédures et possibilités sont expliquées dans ce document. Le fabricant met aussi en avant la « technologie 100 % antifantôme et le rollover complet des touches ». Le connecteur est un USB Type-C, un adaptateur tressé Type-C vers Type-A étant livré dans le bundle. Le taux de rafraichissement est de 8 000 Hz selon le fabricant, soit 8x plus que le K65 Rapidefire. Bien évidemment, le clavier est compatible iCue pour la gestion du RGB.

Corsair en profite pour annoncer que son clavier K100 RGB a également été mis à niveau pour profiter d’un taux de 8 000 Hz « via une mise à jour gratuite du micrologiciel ».

130 € le clavier, 30 € pour personnaliser les touches

Pour le moment, le K65 RGB Mini n’est donc disponible qu’avec des switchs Cherry MX Red, pour 130 euros. En France, seule l’AZERTY est disponible au niveau de la disposition des touches, dommage de ne pas proposer du AZERTY+ qui est maintenant disponible depuis longtemps et mise en place dans certains claviers.

Dans le bundle, on retrouve également une touche avec le logo Corsair (pour remplacer la touche Échap) et une « barre d’espace irradiante » que vous pouvez installer sur le clavier si l’envie vous prend.

Le fabricant propose aussi des kits de personnalisation pour aller plus loin avec les PBT Double-Shot Pro. Ils sont compatibles avec les claviers K100 RGB, K60 Pro Series et le nouveau K65 RGB Mini et contiennent donc l’ensemble des touches pour un clavier au format classique.

Six couleurs sont disponibles : Onyx Black, Arctic White, Elgato Blue, ORIGIN Red, Rogue Pink et Mint Green. Chacune à 30 euros pour des « touches PBT durables à double injection de 1,5 mm d’épaisseur et à la surface texturée, avec des amortisseurs toriques facultatifs inclus pour une expérience de frappe plus silencieuse ».

Les touches ne sont pas vendues au détail. Pour en remplacer certaines, il faudra donc payer un kit complet.