Cooler Master MasterFrame 700 : un châssis Open-Air « transformable en banc de test »

Le second mode permet d'obtenir une sort de banc de test : « les panneaux latéraux se replient vers le socket du processeur et la zone d’installation de la carte graphique pour orienter le flux d’air vers les composants du système, une configuration particulièrement utile en phase d’overclocking ».

Depuis plusieurs années maintenant , Cooler Master propose toute des séries de boîtiers modulaires et personnalisables. Il pousse aujourd’hui le bouchon un peu plus loin en visant un nouveau public avec sa série MasterFrame, qui ne comprend pour le moment qu’un seul représentant : le 700.

Quel que soit la solution utilisée, le MasterFrame 700 accepte les cartes mères allant du format mini-ITX jusqu’au E-ATX. Comme n’importe quel autre boîtier, le châssis dispose de connecteur en « façade » avec deux USB 3.1 Type- et un USB 3.2 (tous à 10 Gb/s), ainsi qu'une prise jack combo de 3,5mm pour l’audio et le micro.

Trois emplacements pour des périphériques de stockage de 2,5" sont présents, ainsi que quatre pour des disques durs de 3,5" (également compatibles 2,5"). Une alimentation ATX peut évidemment être mise en place et même une seconde si on fait une croix sur les emplacements de 3,5". Aucun ventilateur n’est livré dans le bundle, mais vous pouvez en installer jusqu’à six de 120 mm ou quatre de 140 mm, à répartir sur les deux panneaux.

Dans le mode Open-Air, deux radiateurs de 360 mm maximum peuvent être mis en place, tandis qu’en banc de test il y a de la place pour un troisième de 420 mm. Des emplacements sont également prévus pour une pompe et un réservoir pour les amateurs de watercooling. Mais attention : ils ne sont plus accessibles avec une carte mère E-ATX.

Compatible VESA 100, vendu 180 euros

Cerise sur le gâteau, le MasterFrame 700 est compatible avec les systèmes de fixation VESA 100 pour l’installer sur un mur. Le fabricant recommande que l’ensemble ne dépasse pas les 14 kg (une fois monté) et de bien vérifier les spécifications de l’adaptateur mural. Tous les détails techniques du MasterFrame 700 se trouvent par ici.

Vous pouvez également consulter le manuel et cette fiche avec des détails sur les différentes possibilités d’assemblage. Le Cooler Master MasterFrame 700 est d’ores et déjà disponible en précommande chez LDLC (et d’autres marques du groupe comme Materiel.net et TopAchat) à partir de 180 euros avec le panneau en verre trempé. La disponibilité est pour le moment indiquée pour le 25 mars prochain.