Lenovo ThinkCentre M75n : un Ryzen Pro dans 350 ml, dès 386 euros

Un processeur Ryzen Pro et sa partie graphique dans un PC de 350 ml, ça vous parait difficilement possible ? C'est pourtant le pari fait par Lenovo avec son M75n, une machine compacte et à petit prix, désormais disponible sur le marché français. Voyons ce qu'elle a dans le ventre.

Lorsque l'on pense au marché des mini PC, des marques comme Shuttle nous viennent rapidement en tête, Intel avec ses NUC, Gigabyte et ses BRIX et autres dérivés du même genre. ASRock s'est aussi démarqué ces dernières années à travers des gammes plus ou moins évolutives et compactes. Mais des acteurs plus classiques sont aussi présents.

Notamment ceux qui proposent des solutions pour entreprises, comme Dell, HP ou encore Lenovo. Chez ce dernier, il s'agit de la gamme ThinkCentre « M » qui, outre des formats classiques et autres tout-en-un, sont proposés dans des versions Tiny et Nano. En juin dernier, le constructeur annonçait d'ailleurs son M75n.

Un PC de 350 ml seulement, avec une épaisseur de 22 mm et un poids de 505 grammes, équipé d'un processeur Ryzen Pro Mobile. L'idéal pour une intégration discrète ou lorsque la machine doit être régulièrement transportée. Le constructeur évoquait alors une solution efficace ne sacrifiant pas la connectivité, étant assez discret à son sujet depuis. Pour la tester, nous sommes donc partis à la recherche d'un modèle commercial.

Format compact et Ryzen Pro, dès 386 euros