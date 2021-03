Nighthawk MK83 : Netgear passe sa solution EasyMesh Wi-Fi 6 au tri-bande

Pour le grand public, Netgear c'est surtout des routeurs sans-fil et autres « extender », organisés en différentes gamme et couleurs avec Orbi en tête de pont. Une solution très performante (et coûteuse) grâce à sa conception « tri-bande » permettant de dédier un canal de communication entre les différents satellites et le routeur.

Orbi, Nighthawk et tri-bande : Netgear est difficile à suivre

Dans la pratique, c'est un peu plus compliqué que cela et le constructeur tâtonne lorsqu'il faut définir des limites. On l'a ainsi vu s'essayer à une version Wi-Fi 5 bi-bande d'Orbi. Elle a depuis été déclinée à travers la gamme Nighthawk MK6x Wi-Fi 6. Cette dernière a un avantage : un modèle Orbi ne fonctionne qu'au sein d'un écosystème Orbi, alors que les Nighthawk sont désormais compatibles avec le standard EasyMesh de la Wi-Fi Alliance.

Le constructeur passe une nouvelle étape aujourd'hui en annonçant son kit Nighthawk MK83 contenant, comme sa référence l'indique, trois éléments. Contrairement aux actuels MK6x, il s'agit non plus d'un modèle bi-bande mais tri-bande, Wi-Fi 6, EasyMesh. Il a donc tous les avantages d'Orbi tout en ayant avec la possibilité de fonctionner avec des appareils tiers. Une sorte de concurrence interne bienvenue... mais stratégiquement difficile à comprendre.