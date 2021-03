Rocket Lake-S : les processeurs Core de 11e génération en précommande, dès 190 euros

Un peu moins d'un an après l'annonce des Core de 10e génération pour PC de bureau, Intel les remplace. Une marche forcée qui traduit assez bien l'empressement de la société à passer à autre chose, pour arriver enfin à des puces en 10 nm puis en 7 nm et revenir enfin à la charge face à AMD.

Intel lance aujourd'hui la déclinaison pour PC de bureau de ses processeurs Core de 11e génération, connus sous le nom de code Rocket Lake-S. Il s'agit d'un dérivé de Tiger Lake que l'on trouve dans les PC portables depuis quelques mois, avec les mêmes évolutions au niveau du CPU, un GPU de la génération Xe... mais une gravure en 14 nm.

Nous ne reviendrons pas ici sur les évolutions architecturales auxquelles nous avions consacré plusieurs articles. Avec les cœurs Cypress Cove utilisés ici, comme pour les Willow Cove des puces mobiles en 10 nm SuperFin, le gain en IPC est annoncé comme pouvant atteindre 19 %. Mais cela se fait avec les avantages d'une puce « Desktop ».

Ainsi, les TDP sont plus élevés (jusqu'à 125 watts) et les fréquences suivent la même tendance : jusqu'à 4,7 GHz sur huit cœurs, jusqu'à 5,1/5,3 GHz selon les modes de « Boost ». Comme sur la génération précédente (Comet Lake-S), aucun modèle à dix cœurs (ou plus) n'est proposé. AMD reste donc le grand gagnant à ce niveau avec ses Ryzen.

Les processeurs Core de 11e génération sont disponibles en précommande, dès 190 euros.

Tiger Lake adapté aux PC de bureau