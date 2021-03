AMD lance ses Ryzen Pro 5000 Mobile et sa Radeon RX 6700XT

AMD met en avant les mêmes avantages face à la génération précédente : une meilleure autonomie, des performances renforcées. La couche applicative et de sécurité liée à la gamme « Pro » n'évolue pas vraiment. On retrouve ainsi le chiffrement de la mémoire, la gestion à distance, les engagements de stabilité de la plateforme.

On retrouve par contre les dernières évolutions de l'architecture avec Shadow Stack comme sur les EPYC 7003 ainsi qu'une certification FIPS 140-3 du Secure Processor intégré. HP et Lenovo sont partenaires de ce lancement, avec chacun plusieurs références mises en avant. Fait étonnant, Dell n'est pas mentionné cette fois.

La Radeon RX 6700 XT dans la journée (un peu)

Pour le grand public, il avait été annoncé que la Radeon RX 6700 XT 12 Go serait mise sur le marché aujourd'hui. Elle exploite une puce Navi 22, plus compacte et plus abordable, avec encore moins d'unités en charge du ray tracing.

Elle se positionne ainsi au niveau de la RTX 3060 Ti en termes de performances, pouvant être parfois au niveau de la 3060 comme de la 3070 selon les conditions. Comme l'on pouvait s'y attendre, les cas les plus défavorables sont ceux avec du ray tracing et ou de très hautes définitions, malgré la présence de 12 Go de GDDR6.

Comme à chaque lancement, quelques pièces devraient être disponibles d'ici 14h proches du tarif public annoncé de 479 euros chez certains revendeurs, mais cela ne devrait pas durer. Ceux qui n'ont pas bénéficié du même deal, devraient afficher des tarifs bien plus élevés, les stocks étant de toute façon assez faibles.

C'est sans doute pour cela qu'AMD a opté pour une publication des tests le jour avant la disponibilité chez les revendeurs. Cela évite que les prix affichés par ces derniers ne viennent gâcher la fête.