NH-U12S redux : Noctua annonce son premier ventirad pour CPU en version allégée

Depuis quelques mois maintenant, Noctua a diversifié son offre avec des modèles alternatifs de ses produits. Il y a les Chromax.black, qui peuvent être utilisés avec des accessoires de couleurs, mais également la gamme redux.

Cette dernière ne concernait que les ventilateurs proposés dans une version grise et assez basique au niveau de leur conception. L'objectif était de garder un produit avec la qualité et le silence de Noctua, sa garantie de six ans, mais des prix moins élevés. Un comparatif détaillant les différentes versions est disponible par ici.

Aujourd'hui, la gamme redux s'étend pour la première fois à un ventirad. Il avait été annoncé au Computex 2018 et devait arriver début 2019. Il s'agit du NH-U12S redux, un modèle classique au format tour, livré avec un ventilateur de 120 mm. Ici, il s'agit d'un NF-P12 redux-1700 PWM.