QNAP renforce son offre QuTScloud, disponible pour OVHcloud

QuTScloud évolue, avec une fonctionnalité qui devrait en intéresser plus d'un : l'accès au stockage en passthrough dans les environnements virtualisés. Le service est désormais proposé par un nombre croissant de plateformes, dont le français OVHcloud.

Fin 2019, QNAP annonçait un changement de stratégie important : son interface QTS ne serait plus limitée à ses NAS, mais aussi proposée sous la forme d'image à utiliser sur des plateformes Cloud et autres machines virtuelles. QuTScloud naissait quelques mois plus tard, avec un modèle économique fait de licence à partir de 9 dollars par mois.

En octobre, le service était ouvert à plus de plateformes à travers la publication d'une image QCow2. Aujourd'hui, il gagne en fonctionnalités à travers la version c4.5.4 qui vient d'être annoncée. La première nouvelle est l'intégration à l'offre d'OVHcloud qui est désormais mentionné comme le premier partenaire français de QNAP.

Le déploiement passe par une image VMDK. Les guides dédiés n'ont pas encore été mis en ligne. Étant donné la situation actuelle chez OVHcloud, il faudra sans doute attendre un peu avant que ce soit le cas.