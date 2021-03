HPE intègre les EPYC 7003 d'AMD dans ses gammes ProLiant, Apollo et Cray EX

Des partenaires d'AMD ayant dévoilé une gamme de produits EPYC 7003, HPE est sans doute celui qui a opté pour le plus large spectre. Attendus pour avril, ses nouveaux serveurs vont du simple ProLiant 1U aux supercalculateurs CRAY EX, en passant par son offre cloud GreenLake.

Le succès croissant d'AMD dans les serveurs se mesure aussi à l'enthousiasme de ses partenaires suite à des annonces comme celles de la gamme EPYC 7003. Nombreux sont ceux à avoir suivi le mouvement comme nous l'évoquions hier, de Dell à Gigabyte en passant par les habituels SuperMicro et Tyan notamment.

Certains se sont contentés de quelques nouvelles références, d'autres ont surtout mis à jour celles déjà utilisées pour la génération précédente (EPYC 7002) puisque la compatibilité matérielle est assurée. C'est aussi le choix fait par HPE qui vient d'annoncer de nouvelles séries de produits au sein de sa gamme ProLiant.

Toutes ont pour point commun leur compatibilité avec les EPYC 7003 d'AMD. Mais cette mise à jour va plus loin et s'étend aux gammes Apollo ainsi qu'aux supercalculateurs Cray EX. L'entreprise se vante ainsi d'avoir « le plus large portefeuille de solutions » EPYC 7003 du marché, avec 19 nouveaux records du monde à la clé.

Les ProLiant se mettent à l'heure de Zen 3