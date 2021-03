My Servers : après sa version 6.9, Unraid dévoile une solution de gestion distante

Début mars, la version 6.9 était mise en ligne, avec l'intégration de drivers GPU, la possibilité de passer des paramètres aux modules via des fichiers de configuration, la gestion de pools de stockage multiples (jusqu'à 35, de 30 périphériques chacun au maximum), de nouvelles options pour Btrfs, des améliorations pour Docker ou SSH, le passage à un noyau Linux 5.10.x LTS, etc. Tous les détails sont donnés par ici.

Après une version 6.9.1 venant corriger quelques problèmes, l'équipe vient d'annoncer un nouveau projet d'ampleur : My Servers. Il s'agit d'un plugin permettant la gestion centralisée et distante de serveurs reliés à un même compte Unraid, avec des fonctionnalités de partage, de surveillance du statut et des composants, etc.

On peut ainsi voir l'ensemble des machines, leur licence, gérer leurs sauvegardes, y accéder de manière simplifiée, à la manière de ce que l'on trouve dans l'interface de certains fabricants de NAS par exemple. Il ne s'agit que d'une première mouture promet l'équipe, qui dit que d'autres possibilités doivent être ajoutées par la suite.

Le compte Unraid devient un élément sensible

Notez que l'accès se fait à travers le compte du forum Unraid, qui est donc nécessaire. Une fois My Servers activé, c'est donc de lui que dépendra une bonne partie de la sécurité de vos machines. Soyez donc vigilant sur le mot de passe utilisé et pensez à activer la double authentification pour limiter les risques d'accès frauduleux.

Une documentation dédiée est disponible. Y est notamment détaillée la liste des données qui sont récupérées pour cette fonctionnalité, essentiellement les IP, URL d'accès, hostname de la machine. L'équipe en profite pour annoncer un serveur Discord officiel pour discuter de ces nouveautés et de vos propres configurations.