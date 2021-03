HWiNFO64 7.0 (Pro) passe au modèle Freemium

Comme nous l'avions évoqué dans un précédent guide, il existe de nombreux outils sous Windows pour analyser en détail une machine et ses composants, mais aussi les tester. HWiNFO64 est sans doute l'un des plus populaires ces dernières années, puisqu'il est très complet et toujours au fait des dernières nouveautés.

Gratuit, il se dote désormais d'une version « Pro » qui débarque avec sa version 7.0. Les fonctionnalités de la mouture classique ne sont pas vraiment limitées, elle doit surtout être réservée pour un usage personnel.

Ceux ayant un besoin commercial doivent ainsi payer une licence leur donnant accès aux rapports et logs des sondes accessibles depuis la ligne de commandes, à la surveillance à distance de 50 machines plutôt que 5, et un accès à la mémoire partagée plus de 12 heures. Le tarif des licences reste très abordable.