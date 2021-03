AMD dévoile ses processeurs EPYC 7003 (Zen 3), à partir de 913 dollars

En lançant son architecture Zen il y a quelques années, AMD voulait reprendre des parts de marché à Intel sur le marché grand public avec ses processeurs Ryzen, mais aussi sur celui des entreprises avec Threadripper et EPYC.

Et le résultat est au rendez-vous. Un succès construit petit à petit, au fil des itérations, grâce à l'attentisme du géant de Santa Clara, malgré quelques couacs en cours de route. Désormais, les Ryzen ont souvent la préférence face à leur concurrent. Au point qu'ils puissent se permettre d'être parfois aussi chers.

EPYC : AMD passe la troisième

Côté « Pro », on a vu de nombreux acteurs étoffer leur écosystème AMD, et parfois opérer des bascules importantes. C'est par exemple le cas en France chez Scaleway qui n'utilise presque plus que ces puces pour son offre de cloud public. Puget Systems, qui propose à nouveau des solutions AMD depuis quelques années, a pour sa part assisté à un retournement de situation : ils sont majoritaires dans ses ventes depuis novembre dernier.

Toutes les planètes étaient donc alignées pour un lancement réussi des EPYC 7003 (Milan), qui se sont fait attendre. Contrairement à ce qui avait été fait auparavant, AMD a en effet privilégié le lancement de la version grand public de Zen 3 en fin d'année dernière. Peu disponible, il lui fallait sans doute s'assurer de voir ses stocks augmenter avant de partir à l'assaut des entreprises et autres datacenters. C'est ce qui est fait aujourd'hui.

Zen 3 débarque dans les serveurs