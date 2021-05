Intel : modem 5G M.2 avec Mediatek, NUC 11 Extreme (Beast Canyon) et nouveaux CPU

En ce début d'année, Intel a déjà fait beaucoup d'annonces. Pat Gelsinger étant de retour au sein de la société, en tant que PDG cette fois, il a déjà évoqué la stratégie de l'entreprise pour les mois à venir. Récemment, de nouveaux CPU ont été lancés tant pour le marché des PC de bureau que les portables, stations de travail et serveurs.

De nouveaux processeurs, le NUC 11 Extreme arrive

Ainsi, la société a désormais peu à dire en attendant les prochaines grandes étapes attendues pour la rentrée. Elle a donc profité du Computex pour effectuer quelques lancements. Tout d'abord avec deux nouveaux Tiger Lake-U :

Core i7-1195G7 : 4C/8T, de 2,9 à 5,0 GHz, 96 EU Xe à 1,40 GHz, 12 Mo de cache L3

Core i5-1155G7 : 4C/8T, de 2,5 à 4,5 GHz, 80 EU Xe à 1,35 GHz, 8 Mo de cache L3

Ils viennent prendre position au-dessus des modèles i5/i7 existant, poussant un peu plus loin le curseur en termes de fréquences. La gamme complète et ses détails sont disponibles sur ARK. Leur intégration est attendue dans une soixantaine de PC portables, avec de premiers modèles Acer, ASUS, Lenovo et MSI dès cet été.