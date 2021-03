AMD dévoilera ses processeurs EPYC Zen 3 le 15 mars prochain

Cela fait quelques mois maintenant qu'AMD a dévoilé la déclinaison grand public de son architecture Zen 3, à travers les processeurs Ryzen de série 5000. Si l'on pensait que la gamme pour serveur suivrait peu après, les difficulté d'approvisionnements (et la concurrence en retrait) ont semble-t-il incité le constructeur à prendre son temps.

Après s'être focalisée sur les solutions grand public, AMD revient sur le terrain des entreprises avec plusieurs annonces déjà faites (Threadripper Pro) ou à venir. La prochaine sera celle des EPYC de 3e génération (Milan), qui se tiendra la semaine prochaine,. On s'attend à ce qu'elle soit très suivie en France.

En effet, les hébergeurs comme OVHcloud et Scaleway sont de bons clients du constructeur, le second ayant même basculé une bonne partie de son offre sur EPYC de première génération. Après un recours plus timide à Zen 2, on s'attend à ce que le passage à Zen 3 se fasse de manière plus forte et plus rapide.