Domotique : Orange rejoint la Zigbee Alliance, le Thread Group et mise sur CHIP

Avec l'annonce de CHIP ( Connected Home over IP ), plusieurs protocoles domotiques gagnent en intérêt. Zigbee séduit par exemple en France. Ainsi, après NodOn, le fournisseur d'accès Orange rejoint la Zigbee Alliance. Mais aussi le Thread Group qui a eu les faveurs d'Apple.

Ainsi, il faut en passer par des forfaits particuliers, se contenter des produits validés par Orange et du Bluetooth/Wi-Fi, en plus du protocole DECT ULE où le FAI est un peu seul avec des objets trop chers. Bref, un ensemble qui n'a rien de très attractif pour qui connait le sujet, qu'Orange vante donc plutôt à coup de vidéos sponsorisées.

Cela fait quelque temps qu'Orange mise sur la domotique, notamment avec Maison connectée. Mais le dispositif est un classique des erreurs du genre lorsqu'il est implémenté avec courtermisme et de mauvais objectifs. Comme celui d'enfermer les clients dans une bulle d'outils dont il sera difficile de sortir et limiter le churn .

Mais cela pourrait changer. En effet, Michaël Trabbia désormais en charge de l'innovation et de la technologie du groupe vient d'annoncer la participation d'Orange à la Zigbee Alliance. Il y mentionne l'intérêt d'un « langage commun pour tous les objets de la maison », évoquant interopérabilité et standardisation, ainsi que le projet CHIP.

Une position qui semble similaire à celle de NodOn qui a fait ce même choix il y a quelques mois. Et effectivement, dans le communiqué qui accompagne cette annonce, on apprend qu'à travers Zigbee, c'est bien CHIP qui est visé :

« En officialisant son adhésion récemment, Orange s’associe à cette ambition faisant valoir son expertise et son rôle dans le domaine des services du Home LAN, matérialisés par le biais de box prenant part aux solutions IoT du foyer dans les pays concernés (e.g. la France ou l’Espagne). »

... mais aussi Thread

Le FAI ne s'arrête pas là et ne compte pas mettre tous ses œufs dans le même panier, surtout avec Apple et Google qui misent notamment sur Thread au sein de leurs écosystèmes respectifs, comme on l'a vu encore récemment avec le HomePod mini. Ainsi, Orange rejoint également le Thread Group.

« La complémentarité entre les travaux de la Zigbee Alliance et ceux du Thread Group est grande, le groupe de travail CHIP assurant plus particulièrement dans un premier temps la compatibilité avec les normes de communication sans-fil tel que Wi-Fi et Thread » précise le communiqué, qui évoque « une ambition d’universalité ».

Ainsi, après s'être enfermé dans des solutions peu standard, Orange semble désormais être plus ouvert. Espérons que cela se ressentira aussi plus franchement dans le modèle commercial mis en œuvre, avec une véritable possibilité pour le client de passer d'un écosystème Orange à un autre, et inversement.

Vers une Livebox réellement domotique ?

On peut s'attendre à une évolution des prochaines Livebox sur ce point, puisque les protocoles Thread et Zigbee en sont pour le moment absents. Mais c'est bien à travers ce produit qu'ils semblent destinés à être implémentés puisqu'Orange veut « valoriser le rôle central de la box dans la gestion des objets du foyer et, à terme, d’associer aux offres Internet des services IoT B2C enrichis autour du confort, de la sécurité, de l’assistance aux personnes, etc., en nous affranchissant des contraintes actuelles liées à la disparité des protocoles ». Tout un programme.