QNAP annonce ses NAS TVS-872X et TVS-872X : Core i3, 8 Go, 2x M.2 et 10 Gb/s

QNAP fait évoluer sa série TVS-x72, avec un nouveau modèle intermédiaire. Après les déclinaisons « N » et « XT », on a droit à une série « X ». Malheureusement, les retouches sont plutôt légères.

Tout le reste de la connectique est inchangé, ce qui semble indiquer que seule la puce réseau a été modifiée, sans doute avec quelques autres petits détails sur la carte mère. On a ainsi deux RJ45 à 1 Gb/s, quatre USB 3.2 à 10 Gb/s (2+2 Type-A/C), un USB Type-A à 5 Gb/s, deux emplacements PCIe 3.0 x4+x16, un récepteur infrarouge, etc.

Deux références sont mises sur le marché : les TVS-672X et TVS-872X, à 6 et 8 baies. La base technique est malheureusement inchangée puisque l'on retrouve un Core i3-8100T . Il commence à dater maintenant, puisqu'il a été lancé début 2018. Il est toujours accompagné de 8 Go de mémoire, deux emplacements M.2 et un HDMI 2.0.

QNAP promet des débits aux alentours de 1,1 Go/s en pratique, de 816 Mo/s en écriture avec chiffrement. Le tarif n'a pour le moment pas été dévoilé, mais on trouve actuellement les TVS-672N et TVS-672XT entre 1 560 et 2000 euros, le second étant équipé d'un Core i5-8400T et d'un port Thunderbolt. Le TVS-672X devrait se placer entre les deux.

Même chose pour le TVS-872X, alors que les TVS-8722N/XT s'affichent entre 1 860 et 2400 euros.