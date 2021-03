AMD annonce sa Radeon RX 6700 XT à 479 dollars, SAM étendu aux Ryzen 3000

La semaine dernière, AMD donnait rendez-vous à ses adeptes pour l'annonce en direct ce mercredi de « la suite du voyage pour RDNA2 ». Comprendre que le GPU Navi 22 devait être dévoilé, plus compact et plus abordable.

Une manière de répondre à NVIDIA qui enchaîne les GeForce RTX avec les 3070 et 3060 (Ti). AMD a profité de l'annonce de ce soir pour indiquer que son année 2020 avait été l'une des plus fortes en matière de GPU depuis longtemps. On apprend également que Smart Access Memory (SAM) s'étend aux Ryzen 3000 via l'AGESA 1.2.0.1.

La Radeon RX 6700 XT vise le marché du 1440p avec 40 Compute Units, 96 Mo d'Infinity Cache, 12 Go de GDDR6 et une fréquence jusqu'à 2,42 GHz (Jeu) ou 2,58 GHz (boost) pour un TDP de 230 watts. AMD indique qu'elle est meilleure qu'une RTX 2080 Super ou une RTX 3070 et qu'elle gère le ray tracing, sans s'étendre sur le sujet.

Après avoir vanté les possibilités de ses pilotes, comme Radeon Boost, le constructeur a confirmé que sa carte serait disponible le 18 mars à 479 dollars, plusieurs partenaires devant proposer leurs propres modèles. Reste à voir si cette fois les stocks seront au rendez-vous et à quel prix en euros chez les revendeurs français.

AMD a terminé sa conférence précisant que d'autres cartes suivront. La RX 6700 sera donc pour bientôt.