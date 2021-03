Avec ses SSD 670p, Intel veut faire oublier les défauts de la flash NAND QLC

Dans le domaine des SSD grand public, on incite le plus souvent à éviter les modèles à base de puces QLC, moins endurantes et posant des problèmes de performances en écriture assez rapidement. Intel a néanmoins fait à nouveau le choix de cette solution pour ses modèles 670p.

Intel annonce aujourd'hui la nouvelle génération de ses SSD M.2 NVMe (PCIe 3.0 x4) visant le « mainstream gaming », comprendre des modèles affichant de gros chiffres, mais des prix raisonnables.

Pour cela, la société continue de se reposer sur des puces de Flash NAND QLC (3D, 144 couches), avec un contrôleur Silicon Motion SM2265G et 256 Mo de mémoire Nanya. Il s'agit donc de la même base technique qu'aparavant mais plus récente, annoncée plus véloce : jusqu'à 2x les débits en lecture séquentielle sans plus de détails.

Mais ceux qui suivent ce marché savent que cette information n'a guère d'intérêt. Intel ne l'oublie pas et évoque une endurance 20 % supérieure. 0,2 DPWD soit 185 To, 370 To et 740 To écrits pour les modèles de 512 Go, 1 To et 2 To annoncés. Leurs tarifs sont relativement élevés pour de la QLC : 90, 155 et 330 dollars.