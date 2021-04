PM1653 : Samsung annonce un SSD SAS-4 (24G SAS) : jusqu’à 30,72 To et 4,3 Go/s

Dans le domaine des SSD pour entreprises, Samsung passe une nouvelle étape avec son PM1653 qui profite d'une connectique SAS-4. Le fabricant annonce des capacités allant de 800 Go à 30,72 To pour un débit maximal de 4,3 Go/s. La production de masse débutera dans quelques mois.

Si dans le domaine du stockage grand public les interfaces S-ATA et PCIe sont les plus couramment utilisées, les SSD et HDD destinés aux professionnels ont parfois aussi droit au SAS (Serial Attached SCSI). Et n'allez pas penser qu'il s'agit là d'une solution désuète. Bien que lancé en 2004, son débit a été doublé à plusieurs reprises.

V-NAND sur 128 couches, jusqu’à 4,3 Go/s

La dernière version en date, le SAS-4 ou 24G, a été finalisé il y a quelques années. Samsung l'intègre ainsi à une nouvelle série de SSD : les PM1653. Au format 2,5" ils prendront la suite des PM1643(a) qui étaient limités à du SAS-3 (12 Gb/s). Outre le doublement des débits, le nombre de couches sur les puces de V-NAND passe de 64 à 128.

Le contrôleur « Rhino » est un modèle maison développé en partenariat avec Broadcom. Les débits annoncés par le constructeur sont de 4,3 Go/s en lecture et 3,8 Go/s en écriture, pour respectivement 800 et 135/270 kIOPS. C’est là aussi le double du PM1643a qui ne dépassait pas les 2,1 Go/s et 400 kIOPS.

dual-domain SAS, de 800 Go à 30,72 To