Icy Dock fait le plein de racks et d’adaptateurs pour HDD et SSD

Si vous avez des emplacements de 5,25" de libre et des HDD/SSD qui trainent, les nouveaués d'Icy Dock pourraient vous intéresser. Le fabricant lance également des adaptateurs PCIe 3.0 x4 pour SSD M.2.

Icy Dock est connu pour ses produits qui sortent de l'ordinaire, permettant de mélanger les formats et connectiques. Le constructeur vient d’annoncer six nouveaux produits dans cette veine, dont les FateCage RAID MB901SPR-B et ToughArmor RAID MB902SPR-B. Derrière ces deux noms « barbares » se cachent deux racks amovibles pour deux périphériques de stockage S-ATA, avec gestion du RAID 1.

Deux HDD\SSD en RAID 1 dans une baie 5,25 ou 3,5"

Le premier, occupe deux baies de 5,25" et propose deux emplacements de 3,5", évidemment compatibles 2,5". À l’arrière, on retrouve deux connecteurs d’alimentation S-ATA (15 broches) et un unique port S-ATA (7 broches). Les périphériques de stockage sont automatiquement agrégés en RAID 1 (JMicron JMS562).

De son côté, le ToughArmor RAID MB902SPR-B occupe un seul emplacement de 5,25", pouvant accueillir deux HDD ou SSD au format 2,5", de 5 à 15 mm d'épaisseur. Le principe reste le même, le contrôleur utilisé également. Les tarifs et la date de disponibilité de ces produits n'ont pas été précisés.

12 SSD dans un emplacement de 5,25"