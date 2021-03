NAS Synology avec Pentium D, Ryzen V ou Xeon D : trois nuances de performances

Peu à peu, les constructeurs de NAS comprennent que leurs clients sont en demande de connectiques plus rapides. Mais pour suivre la cadence, il faut des processeurs plus puissants. Voici un nouvel état des lieux, avec trois modèles Synology sous DSM 6.x et 7.x.

Avec la montée en puissance du Multi-Gig, les NAS ne se limitent plus à un ou plusieurs ports RJ45 à 1 Gb/s. On a de plus en plus souvent droit à des modèles à 2,5 ou 10 Gb/s, nativement ou via des cartes filles. Mais voilà, pour obtenir de tels résultats avec du RAID logiciel et/ou du chiffrement, il faut une machine performante.

Il est alors conseillé d'oublier les modèles à base d'Intel Atom ou ses dérivés tels que les Celeron et Pentium J/N et de se focaliser sur les gammes supérieures. Cela tombe bien, Synology a intégré dans sa gamme 2021 rien de moins que des Ryzen V (Zen) et Xeon D (Broadwell). L'occasion pour nous de les comparer dans plusieurs situations.

Nous en avons d'ailleurs profité pour voir si DSM 7.x avait un intérêt en termes de performances... et nous avons eu droit à quelques surprises à la lecture de nos résultats. On vous explique tout ça.

Machines et protocole de test