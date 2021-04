QuTScloud : transformons un HPE ProLiant Microserver Gen10 Plus en NAS QNAP

Le ProLiant Microserver Gen10 Plus de HPE est sans doute l'une des meilleures machines lorsque l'on veut se monter un NAS maison, presque sans concurrence sur son segment. On peut bien entendu y installer un système comme TrueNAS ou Unraid, mais nous avons tenté notre chance avec QuTS cloud.

Il y a quelques mois, nous vous présentions le nouveau ProLiant Microserver Gen10 Plus de HPE, une machine compacte avec 4 ports RJ45 à 1 Gb/s que l'on trouve entre 460 et 670 euros selon les modèles, processeur et mémoire inclus. Il faut simplement y ajouter du stockage, quatre emplacements 3,5" étant présents en façade.

Nous l'avions même modifié à l'époque pour y utiliser un Core i7-9700T et plus de mémoire. De quoi permettre de monter un NAS maison à moindres frais, avec en plus des fonctionnalités appréciées des utilisateurs professionnels comme la gestion native du iSCSI, la possibilité de rajouter une carte de gestion distante, etc.

Puis il y a quelques mois, QNAP permettait de se payer une licence pour son interface QuTScloud, cette dernière ayant récemment évolué. Cela nous a donné une première idée (d'autres suivront) : et si nous transformions le MicroServer HPE en NAS QNAP, avec une gestion distante pour y accéder en cas de problème ?

Ajout d'un SSD NVMe et détail de la configuration