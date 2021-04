Finalement, le Computex 2021 sera virtuel (et plus long)

L'édition 2020 du CES de Las Vegas a été le dernier grand salon « Tech » de l'année, tous les autres ayant peu à peu été (directement ou non) annulés : Computex, GDC, IFA et même l'IT Partners en France. De quoi montrer aux constructeurs qu'il est possible de communiquer sans ces grands « show ».

Les organisateurs veulent donc reprendre le rythme assez rapidement et rappeler à quel point ils sont essentiels pour la prise de contact avec les clients, la presse et le résonnement mondial des annonces. Ils espèrent donc que 2021 suivra une tendance inverse alors que les campagnes de vaccination anti-Covid-19 commencent.

Si le cas du CES est déjà réglé (il sera virtuel), les organisateurs du Computex sont dans les starting-blocks. Ils viennent de tenir une conférence de presse pour annoncer que l'édition 2021 sera bien organisée à Taipei physiquement, mais avec une meilleure intégration des évènements gérés à distance.

Il y a également fort à parier que les mesures sanitaires seront drastiques, si l'évènement est maintenu. Le thème de l'année sera l'intelligence artificielle, ses opportunités et la manière dont elle transforme le monde actuel. Taipei a d'ailleurs beaucoup investi sur le sujet ces dernières années, multipliant les projets et partenariats.