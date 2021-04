Dell présente son Latitude 7320 détachable de 13" avec stylet, à partir de 1 483 euros

Les dimensions du Latitude 7320 sont de 288 x 208 x 8,44 mm pour un poids de 851 grammes, contre 284 x 216 x 5,1 mm et 351 grammes pour le clavier. L'ensemble pèse donc 1,2 kg. À l’intérieur, on retrouve un processeur Intel de 11e génération (Tiger Lake), pouvant grimper jusqu’à un Core i7, avec partie graphique UHD ou Iris Xe suivant les cas. Un maximum de 16 Go de LPDDR4x à 4 266 MHz et jusqu’à 1 To de SSD M.2 PCie sont de la partie.

Le portable se charge via un connecteur USB Type-C, il est équipé d'une batterie de 40 Wh (2 cellules). Elle peut atteindre 35 % de charge en 20 minutes, 80 % en une heure via l'ExpressCharge Boost. Un lecteur d’empreinte est présent, tandis que la connectique comprend deux ports Thunderbolt 4, ainsi qu’une prise jack pour un casque.

On trouve du Wi-Fi 6 (802.11ax) en 2x2 et du Bluetooth 5.1. Un modem 4G Qualcomm Snapdragon X20 et eSIM sont disponibles en option. Une caméra de 5 Mpixels est présente en façade et de 8 Mpixels à l’arrière, « avec réduction temporelle du bruit afin d’obtenir des images plus claires et plus nettes lors des appels vidéo, même en déplacement ou par faible luminosité ». Toujours en option, une caméra infrarouge compatible Windows Hello.

Stylet intégé avec charge très rapide

Parmi les fonctionnalités, le fabricant met en avant son stylet avec charge rapide – 100 % en 30 secondes, pour 90 minutes d’autonomie – avec la possibilité de le recharger « par contact avec l’appareil pour une expérience sans interruption ». Le stylet peut d’ailleurs se ranger dans un emplacement dédié du clavier.

Le fabricant explique que son portable est « inspiré de la gamme XPS » et qu’il s’agit du « premier détachable Dell thermiquement architecturé avec des ventilateurs à double sortie opposée et une batterie positionnée à l’arrière, tout en offrant 54 % de performances supplémentaires par rapport à son prédécesseur ».

Enfin, Dell vante l’aspect écologique de son Latitude 7320 détachable « utilise de la peinture à base d’eau sur 100 % des pièces peintes et les supports d’emballage sont en plastique provenant de l’océan (25 %) et en plastique HDPE recyclé (75 %) ». Il est proposé à partir de 1 483 euros sur le site français de Dell, stylet inclus.